陝西全運︱花劍港隊男團4強不敵福建 落入銅牌戰 (14:41)

香港劍擊隊今日（20日）在陝西全運轉戰花劍團體賽，蔡俊彥、張小倫及楊子加聯袂刺入4強，但不敵個人賽冠軍領銜的福建隊，落入銅牌戰。由鄭曉為、關渝澄、符妤名及范琳娜組成的女隊在8強戰以42：41險勝浙江隊，打入4強。
———————————————————————————————————————
14：40更新
港隊今早輕取上海隊打入4強，但面對擁有亞運金牌得主、應屆全國冠軍的福建隊，首4回合後落後12：19。蔡俊彥在第5場面對施嘉洛多次近身戰得手，追至22：25完局。惟張小倫及楊子加之後對陣對方主將，未能減少損失分差，蔡俊彥最後一場亦未能追上。福建隊最終贏45：29，會與廣東隊爭金。港隊則落入銅牌戰，將於下午4時對江蘇隊。
———————————————————————————————————————
花劍3子按昨日個人賽表現獲編團體賽5號種子，今早在天津牛舉行的淘汰賽首圈輪空，8強大勝4號種子上海隊45：29，今午將會面對頭號種子福建隊。對手擁亞運冠軍兼昨日個人賽奪標的黃夢愷，以及中國隊世界排名最高的陳海威，但另一主力陳偉全昨在個人賽16強不敵蔡俊彥。
另外，全運田徑項目今日在西安展開，但在早上的100米跑初賽，男隊的黃卓熙及何偉倫、女子組的陳佩琦、李巧怡及江俊淇均未能晉級。
其他報道：英超｜簡迪破悶局領車路士挫熱刺 杜曹讚媲美C朗「每隊皆渴求」
相關字詞﹕體育 陝西全運 劍擊 蔡俊彥 張小倫 楊子加 鄭曉為 關渝澄 符妤名 范琳娜 田徑 黃卓熙 何偉倫 陳佩琦 李巧怡 江俊淇 編輯推介