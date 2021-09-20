陝西全運︱花劍港隊男團4強不敵福建 落入銅牌戰 (14:41)

———————————————————————————————————————

14：40更新

港隊今早輕取上海隊打入4強，但面對擁有亞運金牌得主、應屆全國冠軍的福建隊，首4回合後落後12：19。蔡俊彥在第5場面對施嘉洛多次近身戰得手，追至22：25完局。惟張小倫及楊子加之後對陣對方主將，未能減少損失分差，蔡俊彥最後一場亦未能追上。福建隊最終贏45：29，會與廣東隊爭金。港隊則落入銅牌戰，將於下午4時對江蘇隊。

———————————————————————————————————————

花劍3子按昨日個人賽表現獲編團體賽5號種子，今早在天津牛舉行的淘汰賽首圈輪空，8強大勝4號種子上海隊45：29，今午將會面對頭號種子福建隊。對手擁亞運冠軍兼昨日個人賽奪標的黃夢愷，以及中國隊世界排名最高的陳海威，但另一主力陳偉全昨在個人賽16強不敵蔡俊彥。

另外，全運田徑項目今日在西安展開，但在早上的100米跑初賽，男隊的黃卓熙及何偉倫、女子組的陳佩琦、李巧怡及江俊淇均未能晉級。

其他報道：英超｜簡迪破悶局領車路士挫熱刺 杜曹讚媲美C朗「每隊皆渴求」

其他報道：排球︱5球會指控排總無理除牌 削資源與執委董事參選權