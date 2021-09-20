英超｜簡迪破悶局領車路士挫熱刺 杜曹讚媲美C朗「每隊皆渴求」 (11:42)

車路士是役與熱刺半場膠着爭持，全場10次中目標攻門都來自下半場，終憑簡迪遠射省中人入網，以及兩名中堅堤亞高施華及魯迪格建功，大勝3：0，與戰績相同的利物浦同5戰得13分。

簡迪今仗入球後一臉茫然，僅擁抱身邊的夏維斯，被調侃不懂慶祝入球而成為網民熱話。他自上月尾對利物浦時弄傷足踝，養傷至上周才復操，今仗半場入替美臣蒙特。杜曹賽後解釋這個調動：「我們無改變戰術體系，只是早段進攻過份依賴個人技術，簡迪入替看似是加強防守，但實際上令球隊串連更緊密，增強活力。」被問到簡迪在球場上的影響力，是否如同基斯坦奴朗拿度（C朗）或美斯等巨星時，他表示：「尼高路是每隊都希望擁有的，效率、搶截、技巧、走位，甚至入球，所有中場要求的元素他都能提供。」

杜曹補充門將艾度亞文迪有微傷，所以起用阿列沙巴拿加，也盛讚此子保持不失，包括救出孫興慜的半單刀，而翼鋒基斯甸普列錫預計下輪聯賽可復出。熱刺主帥紐奴則表示球隊今仗曝露很多問題，需要一定時間才能改善。

其他報道：英超︱連格倒戈奠勝 迪基亞完場前撲12碼 曼聯險勝韋斯咸

其他報道：排球︱5球會指控排總無理除牌 削資源與執委董事參選權