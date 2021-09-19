英超︱連格倒戈奠勝 迪基亞完場前撲12碼 曼聯險勝韋斯咸 (23:18)

曼聯在周中歐聯遭年青人絕殺，該仗72分鐘被換出提早休息的C朗及般奴費南迪斯，今仗續任正選，聯同休戰一仗的格連活特攻堅，中場有麥湯米尼養傷3周後復出。

曾效力韋斯咸、熱刺及車路士等隊的英格蘭隊名宿基利夫斯今日在家中離世，享年81歲，英超賽會為悼念這名「三獅軍團」傳奇射手，是日3場英超都有默哀及1分鐘鼓掌儀式，球員亦戴上黑紗。基利夫斯是英軍1966年世界盃冠軍成員，他以266球成為熱刺隊史神射手。

韋斯咸有主力前鋒米查利安東尼奧上仗英超領紅需停賽，惟填補其位置的查洛保雲表現活躍，一次在前場與隊友逼甩曼聯隊長哈利馬古尼的皮球後攻門，一次在混戰中起腳，分別被雲比沙卡封阻及門將迪基亞用腳擋出後，主隊在30分鐘打開紀錄，賓華馬在禁區頂射門「省」中華拉尼改變方向入網。

落後的曼聯隨即「撳掣」，C朗在5分鐘後接應般奴傳中右腳撞射，被門將法比安斯基擋出不遠後立即補中扳平，重返「紅魔」3場入4球，半場踢成1：1。C朗於換邊後1分鐘藉韋斯咸後場失誤再有機會起腳，但被法比安斯基擋出。上季中借至韋斯咸表現神勇的連格，於73分鐘後備入替倒戈，並在89分鐘妙射建奇功，為此前歐聯誤傳致落敗將功補過，入球後他未有慶祝。紅魔於完場前因勞基梳爾的手球被罰12碼，韋斯咸領隊莫耶斯此時換入麥克盧保主射，卻被迪基亞捉到路撲出，曼聯最終以2：1反勝韋斯咸，賽後5戰13分，僅以得失球差不及同分的利物浦居次。

曼聯將於本周四英格蘭聯賽盃第3圈，重返主場再鬥韋斯咸。領隊蘇斯克查透露，今仗續因傷缺陣的34歲射手卡雲尼在下周初可復操，或趕及在英聯盃復出。

另一場英超，白禮頓憑馬奧比射入12碼及韋碧克建功，主場以2：1險勝有占美華迪「破蛋」的李斯特城，「狐狸」錄得近4場英超第3場敗仗。

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