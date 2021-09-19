港超｜港會升班首戰踢出驚喜　開賽20秒閃電破網　踢少1人遭南區絕殺 (20:27)

上季港甲冠軍港會在足總邀請下決定升班，但直至今午賽前兩小時，港會才在社交網公布今季32人大軍，包括5季前隨港會征戰港超的37歲隊長喜比特及30歲鋒將羅賓士高，亦有霍斌仁及叢振洪等踢過港超的守將，華人球員僅得門將屠俊翹及前愉園青年軍陳煒軒，並從港甲區隊東區羅致了巴西籍前鋒里奧。而足總要求港會需註冊9名本地球員，而今仗23人大軍有11人為本地球員身分，當中不少均為洋將。

港會今午在青衣運動場出戰菁英盃對南區，正選以喜比特及羅賓士高領軍，防線上有霍斌仁及陳煒軒，屠俊翹及里奧只列後備。開賽僅20秒即製造驚喜，羅賓士高在左路勁射死角入網，在今場首個攻勢即成為入球。是日天氣反覆，上半場在烈日當空下作賽，港會領先後亦有多次攻門，惟25分鐘被南區射手夏志明近門迎頂扳平。

下半場天氣時有驟雨，南區扳平後開始圍攻港會，入球功臣羅賓士高於61分鐘兩黃一紅被逐，踢少一人下戰至補時4分鐘終失手，被南區新中堅杜度接應角球頭槌絕殺，終反負1：2。由於有多名球員受傷及多次換人，今仗繼昨晚傑志對理文後，再次補時長達9分鐘。

杜度加盟南區首仗即入球奠勝，但承認今仗是硬仗，亦需檢討為何甫開賽就失球：「一開賽便失球是不能接受，港會是好球隊，是不易應付的對手，也證明今季沒有易踢的比賽，我們要做好準備。」

港會主教練東尼咸美頓表示，球隊今仗有個夢幻開局，縱失了兩球，但整體防守做得很好，亦展示了球隊有一定質素及比賽態度，值得取分而回：「即使出現紅牌後防守仍做得很好，令對手要不斷用高空球傳入禁區，我覺得我們值得有1分。」他稱視季初菁英盃給未踢過職業聯賽球員汲取經驗，期望3至4周後球隊有最好狀態，並會考慮繼續增兵，羅致無約在身的球員。

港會2021/22年球季港超名單

主教練：東尼咸美頓

門將：1杜馬 17屠俊翹 21彼得史密夫

後衛：2潘家明 3湯姆哈靈頓 4奧利羅仕 5夏景亮 13陳煒軒* 14叢振洪 18廖家樂 20廖緒旻 22禾利朗拿 38霍斌仁 88菲杜化

中場：6亞當貝利 7羅賓士高 8喜比特 10安高沙 12奇倫羅賓 15麥美倫 16美菲何利 25慕安保華* 28莊馬仕 29奧利華 雷諾仕

前鋒：9羅比高 11中村俊輔 19費康華* 23嚴天健* 26里奧 30張震霆* 32冼柏德*

*U22球員

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