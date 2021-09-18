港超｜理文菁英盃3球挫傑志響頭炮 陳曉明喜見球員亞協前注信心 (21:23)

傑志在上周六「傑志90周年挑戰盃」以2：1絕殺理文，兩隊今晚在小西灣運動場再遇，合演雙方今季首場正式賽事，理文在完半場前4分鐘有後衛余煒廉被潘沛軒撞跌博得12碼，由中堅荷西安祖主射打開紀錄。落後一球的「藍鳥」下半場先後換入巴爾拿、艾力士及「黑山伊巴」丹恩奴域反撲，有兩次入球被判越位在先「詐糊」，面對今仗踢3中堅及5人防線的理文，真正威脅攻勢不多，反被理文在79分鐘的罰球攻勢及完場前，由基華尼頓及徐宏傑兩度攻破大門，終負0：3。

傑志在今季第一場正式賽事大敗而回，今季執掌的金東進上仗絕殺理文興奮慶祝，與今仗賽後難掩失望之情成強烈對比。他承認球隊及陣中青年球員都需要改進：「我相信球隊可以進步，今場落敗是我的失誤，下半場攻勢佔優但失去集中力致再失兩球。賽果難令人滿意，球隊今仗很努力，可再踢得更好，但要逐步來，現在才剛開季。」傑志下周三在菁英盃大戰東方龍獅。

理文將於下月底作客亞協盃跨區4強，主教練陳曉明承認為準備亞協盃，今仗部署較重防守，有5名後衛加上防中迪高，改善了上仗對傑志防守較鬆散的問題，最終對傑志能力保不失，可提升球員信心：「如果我們咁防守仍失好多球，球員就會感到懷疑，最後受壓仍可不失球，這是今仗最好的收穫，而非3：0的勝仗。」

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