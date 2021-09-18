英超︱文尼開紀錄助紅軍「碎晶」 曼城補時食詐糊悶和修咸頓 (23:58)

利物浦陣前有阿歷山大阿諾特抱恙，連同其他輪換，4人防線只有華基爾雲迪積克一名常規正選，伙拍首次上陣的新兵伊巴希馬干拿迪，但主隊甫開賽兩分鐘便要勞煩門柱兩擋水晶宮攻門。紅軍之後全面控制局勢，有迪亞高祖達小禁區補中炒高，但穆罕默德沙拿的另一次頭槌被拍走，則有文尼在43分鐘補入破紀錄的一球，沙拿末段在另一次角球攻勢建功，加上拿比基達窩利埋齋，助球隊贏2：0。

周中言論引起球迷誤會的曼城領隊哥迪奧拿，則在主場對修咸頓賽前獲全場拍手高歌歡迎。翼鋒史達寧自首輪不敵熱刺後再正選，但「藍月」首90分鐘沒有攻門中目標，菲爾科頓補時頭槌被擋，補中的史達寧被判越位，未能全取3分。後衛基爾獲加下半場亦要視像裁判幫助，才不致被逐及輸12碼。

而阿仙奴憑馬田奧迪加特罰球一箭定江山，作客以1：0小勝般尼，取得連勝。榜尾球隊諾域治則不敵屈福特，英超跨季15連敗，距紀錄只餘5場。

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