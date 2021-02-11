陝西全運｜劉知名奪個人形銅牌 首登大型運動會頒獎台 腳傷後復出嘆意義大 (19:30)

劉知名今早於男子個人形次輪以第2名晉級，跌入銅牌賽後在雙季軍制之下奪牌呼聲高。他傍晚面對廣東隊的楊康威，以套拳「一百零八手」獲得24.82分，以0.70分優勢取勝奪銅。他賽後透露去年初十字韌帶斷裂，1月施手術後遇上疫情嚴峻，相隔逾一年復出首戰即迎來全運，慶幸能覓得突破：「這是我首面大型運動會獎牌，很有意義，賽前目標是金牌，可惜次輪拿不到最高分數，但已是不錯的成績。」

妹媒劉慕裳自東奧奪銅後，因擔憂舊患復發未有出征，今晚留在家中觀看直播，其間頻呼緊張，得知哥哥奪銅後興奮振臂，又稱讚哥哥比自己更強：「我也沒經歷過這麼嚴重的傷患，他手術後加上壓力仍能奪牌，很開心見證他能把一切逆境轉化成動力。」港隊連同單車代表李慧詩與梁嘉儒的1金2銅，暫累積1金3銅，空手道隊大師兄李嘉維亦將在男子組手75公斤以下級別出戰銅牌戰。

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