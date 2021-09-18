港超｜新兵孫銘謙攻入新季首球 東方菁英盃兩蛋挫流浪 衛冕迎好開始 (18:37)

今季菁英盃改制踢雙循環14輪賽事決出冠軍，衛冕的東方龍獅今午在將軍澳運動場出戰揭幕戰，3名外援悉數先列後備，正選起用新加盟的孫銘謙及外借歸隊的茹子楠兩名年輕球員攻堅，並以改穿10號球衣的林恩許支援，流浪在多名外援仍未歸隊下，續由盧均宜及林嘉緯帶領林衍廷等新兵，而回巢的門將梁興傑身穿11號球衣把守最後一關。半場雙方互無紀錄，東方於換邊後2分鐘即由孫銘謙把握單刀破網，在新加盟首場正式賽事即有入球，加上中堅馮慶燁於81分鐘接應林柱機頭槌埋齋，以2：0擊敗流浪先拔頭籌。

21歲港腳孫銘謙上季在天水圍飛馬上陣23場入4球，但在菁英盃未有入球，今次是他相隔一季再次在這項盃賽「士哥」。孫銘謙為新一季首場即有入球感高興，有個好開始，希望可保持下去延續信心。「孫銘」上季在飛馬曾被主教練郭嘉諾點名批評，今季轉投東方後，他承認上季信心欠佳，但是個好的成長經歷，今季在新東家很快獲隊友信任：「這裏氣氛很好，支持我起每一腳，每次射門都有鼓勵提點，希望可再進步。」

主教練盧比度稱，孫銘謙對他而言是可踢任何前場位置的前鋒球員，不會安排他踢左閘。對於正選未派外援，盧比度解釋正選球員在季前努力訓練，值得這個機會，欣喜有更多本地球員上陣，亦滿意麾下今仗表現。

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