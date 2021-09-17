全運︱花劍隊航班問題遲半日抵埗 持旗手歐智鋒等明日登場 (21:26)

歐智鋒前晚在開幕禮為港隊持旗，明日會與隊友陳翔志會出戰包含抱石及難度賽的攀石成年組兩項全能賽。陳翔志今亦參加速度賽，但在雨戰下預賽只排第19，另一男將黃卓楠首輪以6.684秒排第9，但次輪被8人趕過，同樣無緣原定今晚，但延至明早的16強淘汰賽。空手道的劉知名明早亮相男子個人形初賽，爭入下午的獎牌戰；李嘉維及周曦活分別會角逐自由組手男子75公斤級和女子61公斤級。

劍擊隊今出戰佩劍團體賽，但男隊的羅浩天、何思朗、陳卓謙及陳智軒以39：45不敵河南隊，林衍蕙、歐倩瑩、馬暤孜及劉穎怡亦在女團對山東隊亦以29：45告負，雙雙在淘汰賽首圈止步，未能接戰名次賽。劍擊項目明日休戰，而後日出賽的花劍男隊，繼東京奧運金牌得主張家朗因傷返港治療後，老將張小倫亦表示，因航班延誤等，至今晨才抵比賽城市天津，較原定計劃遲逾半日。

而展開團體賽分組賽的乒乓球項目，港隊亦出師不利，在亞洲賽賽程下周重疊下派出年青小將，今日只有男團的蘇致曾擊敗山東隊球手，其餘場次全數落敗。

其他報道：港超︱菁英盃明開鑼 東方打頭陣對流浪 主帥盧比度冀「過渡年」循序漸進

其他報道：歐協聯｜熱刺和波再添兩傷兵 英超迎車路士恐缺8將 摩連奴領羅馬大捷六連勝