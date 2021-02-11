港超︱菁英盃明開鑼 東方打頭陣對流浪 主帥盧比度冀「過渡年」循序漸進 (19:37)

東方龍獅vs.標準流浪 周六下午15：30 將軍澳運動場開賽 票價：$80/30

理文vs.傑志 周六晚上18：00 小西灣運動場開賽 票價：$80/30

今季菁英盃賽制由分組淘汰賽改成踢雙循環聯賽，經過14輪賽事分數最高球隊直接奪冠，每場至少要派3名2000年或以後出生的U22本地球員。盧比度在亞協盃分組賽暫代東方主帥初試蹄聲後，今季「擔正」迎接港超，他稱今夏眾將都很努力準備球季，並認為菁英盃改踢雙循環是好事，可令小將有更多上陣時間：「今季我們有7名U22球員，每人都有機會，會嘗試爭取衛冕菁英盃，更重要是透過每場比賽取得進步。今年是球隊的過渡年，有很多改變和新球員，我想建立想要的風格，但這需要時間，是中長遠的計劃，所以無論表現好與壞，都需要球迷繼續支持。」

東方今季陣容有一定變動，多名主力離隊後，今夏4場友賽1勝1和2負，周二宣布羅致了兩名西班牙籍球員，包括曾效力夢想FC及香港飛馬的中場馬高斯，以及過去在切爾達征戰西甲兩季的翼鋒杜華利。盧比度對他們期望甚高：「香港球迷已很熟悉馬高斯，我相信他可協助球隊，除了中場必要時可任中堅位置。有西甲履歷的杜華利，可任左、右翼鋒，我希望可為前線帶來良性競爭。」他透露，兩名新兵經過21天隔離及歸隊不足一周，需時提升狀態，明仗二人只會列入名單候命，視乎比賽情况才考慮會否上陣，並稱最後一名新兵的西班牙籍前鋒快將完成隔離，之後便會正式加盟，而球隊今夏已基本完成組軍。馬高斯相隔一年半重返港超，稱希望再次來港享受足球，故盧比度招手時已很快答應，冀助新東家爭標。

標準流浪總監李輝立表示，球隊明仗人腳不整，如剛完隔離的中堅基藍馬未能趕及上陣，再度加盟的外援巴辛下周中才登機到港，日籍新中堅林遼平因未批工作證，暫未能來港，借將劉學銘亦不能倒戈，防線只能起用法蘭度及韓籍年輕中堅金旻奎，以及由兩名老大哥盧均宜及林嘉緯帶領一眾小將征戰。

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