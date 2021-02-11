歐協聯｜熱刺和波再添兩傷兵　英超迎車路士恐缺8將　摩連奴領羅馬大捷六連勝 (18:54)

雷恩守將洛斯巴迪於11分鐘擺烏龍，隊友中場法維安泰特在23分鐘扳平。30分鐘，熱刺的貝雲積傷出，由中場賀積查治入替。54分鐘，盧卡斯莫拉亦掛彩，需換入17歲前鋒丹尼史卡列特攻堅，同時間表現沉寂的哈利卡尼也由中場艾馬遜入替。卡尼連同英超勝屈福特及慘負水晶宮在內，已連續3仗無入球和助攻。72分鐘，雷恩前鋒加坦拿保迪助球隊反超前，但熱刺終憑賀積查治在76分鐘追和2：2完場。

熱刺此役再添兩傷兵，使下場英超大戰車路士時，「十字軍」人數增至5人，另外3將是孫興慜、艾歷迪亞及賴恩施斯隆；狀態不足的有盧斯素、達雲臣山齊士和基斯甸羅美路，加上後衛坦根加停賽，增加熱刺聯賽兩連敗的機會。

由熱刺前帥摩連奴執教的意甲「一哥」羅馬，在C組藉中場羅倫素柏歷堅尼梅開二度，前鋒譚美阿巴謙建功，主場以5：1大勝末段少踢1人的索菲亞中央陸軍。「首都狼」雖已錄得歐協聯及意甲六連捷，但摩帥坦言球季是漫長的，球隊也有不少需要改善的地方，又提醒麾下黑暗期始終會來臨，屆時將會是球隊的嚴峻考驗，球員應預先做好心理準備。

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