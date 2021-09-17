歐霸｜李城遭逼和韋斯咸凱旋　40歲祖亞昆壓陣　貝迪斯險勝些路迪 (16:29)

兩支英超球隊李斯特城及韋斯咸，今晨（17日）在歐霸分組賽首戰命運各異。身處C組的「狐狸」雖藉哈維班尼斯傳射得手領前兩球，卻被客軍拿玻里前鋒域陀奧森漢梅開二度扳平；H組的「鎚仔幫」則作客以2：0輕取薩格勒布戴拿模，旗開得勝。
李斯特城前鋒占美華迪此役先列後備，由伊恩拿祖伙拍達卡及哈維班尼斯攻堅，而後者甫開賽9分鐘即助攻艾約斯佩雷斯開紀錄。64分鐘，班尼斯獲得伊恩拿祖傳送後射成2：0，惟5分鐘後便被拿玻里鋒將域陀奧森漢追回一球，他更於87分鐘再入一球，終令有中場尼迪迪在補時階段「兩黃一紅」的李城痛失兩分。至於15年來首次出席歐戰的韋斯咸，分別由前鋒米查利安東尼奧及中場迪格蘭賴斯，先後於22和50分鐘各建一功，以兩球淨勝薩格勒布戴拿模凱旋，值得一提的是，賴斯建功一球是奔跑逾半個球場後單刀射入。
此外，G組的貝迪斯有40歲前西班牙國腳中場祖亞昆今季首任正選，在先落後兩球下，主場以4：3險勝些路迪。B組另一西甲球隊皇家蘇斯達則有贊奴沙建功下，作客以2：2打和有馬里奧葛斯「士哥」的燕豪芬。E組意甲的拉素則因門將史達高沙在66分鐘接球甩手擺烏龍，作客以0：1敗走加拉塔沙雷。
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