歐霸｜李斯特城迎拿玻里誓響頭炮　韋斯咸「夫添」征薩格勒布爭凱旋 (22:21)

薩格勒布戴拿模vs.韋斯咸 now644台 周五凌晨00：45直播

李斯特城vs.拿玻里 now643台 周五凌晨03：00直播

李斯特城今季英超4戰勝負各二，表現並不突出，主因是季初受「十字軍」拖累，羅渣士迎戰拿玻里前報佳音，指隊內目前只有後衛韋斯利科芬拿及占士祖斯甸屬長期傷兵，意味其餘守將莊尼伊雲斯、列卡度彭利拿、維斯達加特均可候命。李城門將卡斯柏舒米高說：「己隊現况不俗，球員選擇增多了。會方一直尋求進步，這有利球隊往後爭勝。我們期待每天都進步，這球季就是另一次機會。」拿玻里善者不來，與羅馬及AC米蘭同是意甲開季3連捷球隊，惟隊中多名球員受傷，前線主力恩斯治尼和梅頓斯上陣成疑。

韋斯咸作客薩格勒布戴拿模或比李城更難踢，主帥莫耶斯說：「我們已看過對手的比賽，也十分清楚對方的歷史。他們在主場充滿信心。此役會是我們在H組的最難艱的比賽。」34歲中場麥克盧保則說：「我們雖不能經常出席歐霸，卻時刻以爭勝為目標，為了取勝，己隊永不放棄。即使過去兩年球隊成績有起有落，但表現尚算平穩。我們今次可以『夫添』上陣，每個球員已磨拳擦掌。」

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