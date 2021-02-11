歐聯︱PSG「MNM」鋒線僅和布魯日 美斯首正選未建功 普帥認需時磨合 (12:37)

美斯在上月底法甲作客蘭斯後備入替，首為PSG上陣，經過國際賽周後，這名阿根廷隊球王於今晨歐聯第2次為這支法甲豪門上陣，更首度正選與尼馬及麥巴比組成「MNM」鋒線。PSG作客比利時面對A組「牌面」最弱的布魯日，在15分鐘有個好開始，麥巴比助攻予中場安達靴里拉撞射先開紀錄，然而主場出擊的布魯日反擊甚為奏效，於27分鐘由隊長雲拿根接應傳中扳平。

美斯在29分鐘幾乎取得轉會後首個入球，但在禁區頂右路位置熨射中楣彈出。禍不單行的是，麥巴比於換邊後僅6分鐘便因傷要退下火線，最終這支星光熠熠的豪門未能再有入球，作客只能打和1：1。「MNM」三大球星首次同場未能打響勝鼓，球隊全場射門及中龍次數為9射4中，美斯佔3次射門，尼馬則未有起腳，反而布魯日攻勢更多，多達16射7中。連曾效力利物浦的布魯日門將米洛列特也稱，比賽較預期輕鬆，只作出2、3次撲救。

對於MNM鋒線首戰未能擦出火花，PSG主帥普捷天奴承認需時磨合：「他們仍需要時間建立默契，在球場上找到比賽感覺，這並非只憑訓練就可建立。我對球隊今仗表現不太滿意，球員需要交出更好的表現，為球隊找到一個好的平衡也是個挑戰。」普捷天奴亦透露麥巴比扭傷了足踝，將會接受進一步檢查。

A組另一場，上屆歐聯亞軍曼城在主場與德甲的RB萊比錫合演「入球騷」，「藍月」由首戰歐聯的基亞利殊交出一入球一助攻，曾領先2：0、3：1及4：2，但客隊憑尼干古大演帽子戲法，3度追近比數。最終板凳深度足的曼城由祖奧簡斯路及加比爾捷西斯再入兩球，以6：3大勝尾段有倒戈的安祖利奴兩黃一紅被逐的RB萊比錫，亦創「藍月」隊史歐聯最大比數。今仗是領隊哥迪奧拿執教曼城第300場賽事，縱一直領先，但他一貫表現肉緊，下半場被拍攝到在場邊訓斥兩名入球功臣馬列斯及基亞利殊，事後他解釋因二人沒按其指示執行戰術。被罵的基亞利殊亦為哥帥辯護：「因為我沒做好防守工作，這是領隊應有的表現，他對攻守都很有要求，我會細心聽取指導。」

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