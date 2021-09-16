歐聯︱利物浦反勝AC米蘭再演經典 隊長軒達臣「謝拉特式」勁射建奇功 (11:37)

利物浦與AC米蘭相隔14年再次在歐聯場上碰頭，紅軍領隊高普今仗意外地收起中堅華基爾雲迪積克及翼鋒沙迪奧文尼，面對有伊巴謙莫域因傷缺陣的AC米蘭，開賽9分鐘先拔頭籌，由阿歷山大阿諾特傳中省中守將湯姆利誤擺烏龍入網，第100次在晏菲路上陣的主將穆罕默德沙拿其後主射12碼宴客，被客軍門將邁治蘭捉到路撲出。AC米蘭大難不死，完半場前由列比錫及巴謙戴亞斯連下兩城，在110秒內連入兩球，為客隊上半場反超前2：1。

換邊後初段沙拿將功補過扳平，加上紅軍隊長佐敦軒達臣挺身而出，在69分鐘一次角球攻勢於禁區頂勁射破網，協助利物浦在主場以3：2反勝AC米蘭，在歐聯B戰首戰全取3分。同組另一場，馬德里體育會在主場以0：0悶和尾段10人應戰的波圖。

這個入球是佐敦軒達臣自2014年11月26日，相隔2485天後再次在歐聯取得入球，亦是他職業生涯第2個歐聯入球。他賽後稱今仗起伏就像坐過山車，但提及要汲取上半場尾段連失兩球的教訓：「這是一場觀賞度十足的賽事，為球隊射入致勝一球感覺很好，尤其我不是經常入球。」軒達臣事後在社交網發文分享勝利喜悅：「在晏菲路的特別歐洲之夜！難以置信的氣氛，精彩的勝利！」紅軍名宿高治更稱，這個入球令他聯想起「神奇隊長」謝拉特：「這個入球方式太像謝拉特了，這樣的半窩利射門難度很高，要運用恰到好處的力量和射門技巧。」

AC米蘭相隔7年半的重返歐聯舞台，紅軍領隊高普向對手予以讚賞：「AC米蘭現在的狀態很好，是一支很難應付的球隊，我相信他們在今屆歐聯可以走得很遠。」AC米蘭主帥皮奧利稱，今仗為球隊上了進步的一課，未來會在細節上繼續改善和進步。

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