全運｜李慧詩凱旋休戰專注學業  明年亞運個人項目盼交棒師妹 (03:15)

單車隊自上月底戰畢東奧後直飛中國，前天（14日）在洛陽完成場地單車項目，短組車手李慧詩、李海恩、楊礎搖、程嬿珊、羅子駿及杜棹熙，今晨從賽場經上海率先返抵香港，經過檢測後在凌晨一時半才步出機場。李慧詩自東奧摘得爭先賽銅牌後，一併將全運爭先賽金牌及凱林賽銅牌帶回港。談及延續至今的東奧熱潮，她感觸答謝港人支持：「即使只得一人支持，我都會感恩，亦很想多謝從我出戰第一屆奧運就支持的大家。2012年一屆，我才剛冒起，上屆炒車失利，今屆繃緊情緒下出戰，再到全運已放鬆了很多，亦為成績感到滿意，希望大家會在我身上看到希望。」

34歲的李慧詩早在東奧前表示會在全運後淡出，如今確認不會出戰下月在法國舉行的場地單車世界賽，盼先重返大學校園專注寫作相關的學業。談及未來去向，她解釋運動員資助一般在3月底決定延續或暫停，故待明年3月才再仔細考慮全職車手路，現階段計劃明年亞運轉當輔助角色：「就像今屆全運，因為我的存在，大家沒留意其實羅子駿破了香港紀錄，還有杜棹熙踩入凱林賽決賽，這些都是短距離男隊重要的佳績。預計明年亞運我不會出戰個人項目，若團體賽需要我，才會再考慮上場。」她又表示，近期仍會保持單車訓練，未來生活亦離不開車壇，或以推動學界等新角色貢獻後輩。

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