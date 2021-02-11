港超︱愉園職球員到勞資審裁處追欠薪 有球員斥足總零罰則續准球會踢甲組 (19:21)

愉園職球員在7月到勞工處立案控告「愉園體育會」及「愉園足球俱樂部」董事，及後勞資雙方在勞資調停會會面，資方曾承諾以分期付款形式每周支付欠薪，但最終未有兌現承諾。相隔兩個月，一眾本地球員仍未收到任何款項，最近先後分批到勞資審裁處申索。有球員透露，由於會上「愉園體育會」稱欠薪「唔關佢事」，資方代表之一的香港車路士足球學校董事林燦彬稱無力償還，只能繼續盡力協助向足球部班主陳志實追討欠薪，審裁官最終撤銷控告愉園體育會部分，職球員將於等待法庭頒令後申請破欠基金。該球員承認需時一年半載，追討欠薪仍漫漫長路，或要由外援透過國際足協追討，同時不滿愉園未解決欠薪問題，卻續戰新季港甲聯賽：「香港足總無罰則，欠薪球會依然可照踢甲組聯賽。」另一退出港超及有欠薪的天水圍飛馬，據悉部分職球員將於下周一到勞資審裁處申索。

至於前愉園門將屠俊翹昨晚在個人facebook帳戶宣布，正式與港會簽約，將穿上17號球衣續戰港超，他說：「人生總會有不同難關挑戰！但我會一一接受和面對。」27歲的他效力愉園兩季，在球隊退出港超後曾在標準流浪跟操，早前已跟港會試腳及在兩場友賽上陣。據悉這支上季港甲冠軍亦從港甲東區簽入巴西籍前鋒里奧，以及上季效力愉園青年軍的小將陳煒軒。

另外，香港女足今日（15日）凌晨出發烏茲別克出戰2022年女子亞洲盃外圍賽F組賽事，經南韓轉機赴烏茲別克首都塔什干，大軍因陳詠詩、韋婉婷及姚希雯因私人理由退隊，補選了蘇靖朗後，現餘21人出征，將於下周二及五分別對尼泊爾隊及菲律賓隊，爭逐一個出線席位。

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