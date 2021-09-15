東京奧運︱英國跑手藥檢覆核失敗 接力銀牌勢遭褫奪 中國隊料後補摘銅 (17:44)

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英國隊在當日接力賽跑出37.51秒，僅以0.01秒不敵冠軍意大利隊，但烏查3日後被指服用禁藥。他申請化驗後備樣本，ITA今日確認其樣本B藥檢結果與之前吻合，上周已轉介個案至國際體育仲裁法庭（CAS）跟進。CAS將舉行聽證會及裁決，料取消該國在東奧此項成績。中國隊當日由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強合力跑出37.79秒，第4名衝線，將獲遞補銅牌，而名將迪加斯領軍的加拿大隊會銅轉銀。世界田徑聯會之後亦會向烏查定出停賽年期等判罰。

UPDATE: the ITA reports that the B-sample analysis of GB athlete CJ Ujah confirms the initial A-sample result and that it has referred the case to the Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD). ➡️ https://t.co/AonXzU5qMn#KeepingSportReal pic.twitter.com/kxE2Mn9TZb — International Testing Agency (@IntTestAgency) September 14, 2021

另外，東奧女子衝浪冠軍卡莉莎摩亞昨代表夏威夷揚威美國加州的世界衝浪聯賽總決賽，衛冕世界冠軍。男子組則由巴西名將麥甸拿決賽直落兩場贏出，第3次封王。

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