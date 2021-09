東京奧運︱英國跑手藥檢覆核失敗 接力銀牌勢遭褫奪 中國隊料後補摘銅 (17:44)

相關報道:東京奧運|英奪銀跑手否認服禁藥 意金牌飛人嘲英記者質疑 籲「先顧好自己」

英國隊在當日接力賽跑出37.51秒,僅以0.01秒不敵冠軍意大利隊,但烏查3日後被指服用禁藥。他申請化驗後備樣本,ITA今日確認其樣本B藥檢結果與之前吻合,上周已轉介個案至國際體育仲裁法庭(CAS)跟進。CAS將舉行聽證會及裁決,料取消該國在東奧此項成績。中國隊當日由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強合力跑出37.79秒,第4名衝線,將獲遞補銅牌,而名將迪加斯領軍的加拿大隊會銅轉銀。世界田徑聯會之後亦會向烏查定出停賽年期等判罰。

UPDATE: the ITA reports that the B-sample analysis of GB athlete CJ Ujah confirms the initial A-sample result and that it has referred the case to the Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD).

