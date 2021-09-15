歐聯｜巴塞再吞拜仁3蛋  主帥朗奴高文認優勝劣敗放眼未來 (13:15)

逾一年前的前屆歐聯8強，巴塞在中立場以2：8被拜仁大炒，兩軍相隔一屆後再次在歐聯相遇。失去美斯及基沙文等球星的巴塞，以「荷蘭幫」肩負重任，朗奴高文今仗起用同鄉迪比夥拍盧克迪莊攻堅，亦是後者加盟後首上陣，並踢3中堅陣式穩守突擊，但被拜仁反客為主，34分鐘由湯馬士梅拿禁區外施冷箭，省中守將艾利加西亞改變方向入網，半場領先1：0，亦是這名日前32歲生日的德國國腳在歐聯對巴塞攻入的第7球。巴塞於下半場中段換入相隔8個月傷癒復出的菲臘比古天奴倒戈，惟仍被拜仁射手利雲度夫斯基於56分鐘的門前補射，以及在85分鐘錦上添花，作客大勝3：0，亦是巴塞24年來首次在歐聯分組賽首戰落敗。此外，下半場中段被換出的巴塞左閘佐迪艾巴，據報他帶傷上陣後，或因右腳傷勢加劇，將要養傷數周。

巴塞今仗5次射門未有中龍，全隊跑動距離亦比拜仁少15公里，沒有美斯下未能為拜仁帶來威脅，德國《圖片報》頭版標題亦揶揄「巴塞已經不再是拜仁對手」，主帥朗奴高文承認優勝劣敗，但指巴塞的年輕班底是球會未來：「雙方實力有差距，但落場的青年球員是球會的未來，他們在2、3年後將會變得更出色。」這名荷蘭籍教頭稱目前球隊前場兵源不足，但相信待阿古路等傷兵陸續康復後，有望改善攻力。守將碧基承認，現時巴塞只有這樣的實力，陣中年輕球員需累積經驗成長。年輕中場柏迪稱，球隊必須正視落敗原因，亦承認離復興仍漫漫長路。

另外，衛冕的車路士在歐聯H組，憑近况大勇的盧卡古頭槌奠勝，主場以1：0小勝辛尼特，這名比利時隊前鋒近4仗入4球。同組的祖雲達斯憑阿歷士辛度、保羅戴巴拿及艾華路莫拉達在上半場連入3球，作客以3：0輕取馬模，今季4場賽事後終開齋。

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