歐聯｜C朗入波仍落敗 十人曼聯遭年青人絕殺 蘇帥為換人辯護 (11:38)

C朗今仗正選登場，並以177場追平門將卡斯拿斯的歐聯正賽最多上陣紀錄。這名36歲葡萄牙隊球星賽前發生一段小插曲，他在熱身時射門誤中場邊一名女保安，對方即時倒下，C朗衝前道歉，更送贈球衣予對方。不過事件無礙C朗勇態，繼上仗英超梅開二度後，他在今仗13分鐘接應般奴費南迪斯左路傳中撞射，射破門將「大細龍門」先開紀錄。

35分鐘出現轉捩點，曼聯右閘雲比沙卡踩中對方腳部直接領紅被逐離場，比賽形勢急轉。曼聯縱先後換入達洛治及華拉尼冀維持防守，但66分鐘被年青人的尼加馬利奧把握改變方向的傳中門前扳平。曼聯領隊蘇斯克查在72分鐘雙雙換走C朗及般奴，由連格及尼曼查馬迪入替，在尾段踢得更保守埋下落敗伏線，結果戰至補時階段的95分鐘，連格回防時回傳入禁區送禮，被年青人的美國籍前鋒施爾巴特捷奧截得皮球順勢射入，替這支由外圍賽晉級的瑞士超聯冠軍，以2：1絕殺10人應戰的曼聯。同組另一場，維拉利爾主場以2：2打和阿特蘭大。

曼聯今仗踢少一人下發揮欠佳，全場只有兩次射門中龍，且均由C朗起腳，是紅魔自2003/04年球季以來，最少射門的歐聯比賽。蘇斯克查的臨場調動再捱批，被扳平後換走兩名進攻主力C朗及般奴，對此蘇帥堅持換人正確：「比賽已經踢到70分鐘，C朗和般奴連同上周英超已消耗一定體能，我必須讓他們休息。換入馬迪和連格是分別希望保持控球權和帶來活力。」但他承認在中場配置上應予更多支援給C朗，才不致令對方在前場孤立無援，並認為雲比沙卡的紅牌過嚴。然而，蘇斯克查執教曼聯出戰歐聯以來，在11場賽事已錄得7場敗仗。

C朗賽後在社交網鼓勵隊友：「這不是我們所想要的結果，但現在是時候要好好恢復及集中下一場比賽。」曼聯緊接於下周日晚聯賽作客韋斯咸。

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