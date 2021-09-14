歐聯｜C朗領曼聯作客年青人 誓追平卡斯拿斯紀錄 (附直播時間) (23:13)

新季歐聯分組賽明日凌晨（15日）正式展開，除了有拜仁慕尼黑對巴塞隆拿的大戰，亦有曼聯回巢球星基斯坦奴朗拿度（C朗）力爭紀錄。C朗只要在F組對瑞士超年青人一仗落場，便會追平西班牙門將卡斯拿斯的歐聯正賽上陣紀錄。
曼聯vs.年青人 now643台周三凌晨00：45開賽
不計算外圍賽，C朗過去18年已在歐聯分組賽及淘汰賽合共上陣176次，是5屆冠軍隊成員，距離卡斯拿斯的紀錄只差一場。至於能否在紀錄夜獲勝，甚至刷新自己保持的134個賽事入球紀錄，則要問過年青人。這支瑞士超冠軍在2018/19球季歐聯分組賽亦曾與曼聯交手，當時紅魔主客均淨勝。而同處F組的應屆歐霸冠軍維拉利爾，緊接將迎戰意甲球隊阿特蘭大。
其餘直播賽程
周三凌晨00：45 G組 西維爾vs.薩爾斯堡 now644台
周三凌晨03：00 F組 維拉利爾vs.阿特蘭大 now645台
周三凌晨03：00 H組 車路士vs.辛尼特 now643台
周三凌晨03：00 H組 馬模vs.祖雲達斯 now646台
另外，利物浦將於香港時間周四凌晨登場，將在B組惡鬥AC米蘭，客軍賽後傳壞消息。之前養傷4個月，上場意甲才復出建功的伊巴謙，因為賽後發現腳跟發炎，昨缺操下未有隨隊作客。
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