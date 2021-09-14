體育

歐聯｜C朗領曼聯作客年青人 誓追平卡斯拿斯紀錄 (附直播時間) (23:13)

新季歐聯分組賽明日凌晨（15日）正式展開，除了有拜仁慕尼黑對巴塞隆拿的大戰，亦有曼聯回巢球星基斯坦奴朗拿度（C朗）力爭紀錄。C朗只要在F組對瑞士超年青人一仗落場，便會追平西班牙門將卡斯拿斯的歐聯正賽上陣紀錄。

曼聯vs.年青人 now643台周三凌晨00：45開賽

不計算外圍賽，C朗過去18年已在歐聯分組賽及淘汰賽合共上陣176次，是5屆冠軍隊成員，距離卡斯拿斯的紀錄只差一場。至於能否在紀錄夜獲勝，甚至刷新自己保持的134個賽事入球紀錄，則要問過年青人。這支瑞士超冠軍在2018/19球季歐聯分組賽亦曾與曼聯交手，當時紅魔主客均淨勝。而同處F組的應屆歐霸冠軍維拉利爾，緊接將迎戰意甲球隊阿特蘭大。

其餘直播賽程

周三凌晨00：45   G組   西維爾vs.薩爾斯堡   now644台

周三凌晨03：00   F組    維拉利爾vs.阿特蘭大    now645台

周三凌晨03：00   H組    車路士vs.辛尼特    now643台

周三凌晨03：00   H組  馬模vs.祖雲達斯    now646台

另外，利物浦將於香港時間周四凌晨登場，將在B組惡鬥AC米蘭，客軍賽後傳壞消息。之前養傷4個月，上場意甲才復出建功的伊巴謙，因為賽後發現腳跟發炎，昨缺操下未有隨隊作客。

相關報道：巴塞首擊迎拜仁圖雪恥 迪比領銜「後美斯年代」 梅拿感陌生冀續當剋星

其他報道：名將掛靴｜36歲丹巴巴亞失業3個月掛靴 滿載精彩回憶感激支持

相關字詞﹕歐聯分組賽 曼聯 年青人 歐聯F組 基斯坦奴朗拿度 C朗 體育 編輯推介 伊巴謙莫域 AC米蘭 利物浦 歐聯B組

上 / 下一篇新聞