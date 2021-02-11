羽毛球｜伍家朗稱品牌贊助現眉目 裝備與表現息息相關 盼下月出征前落實 (19:46)

伍家朗因為與贊助商東奧前約滿，自備的比賽球衣未展示區徽，引起部分輿論批評，他稱現距離落實新贊助商仍需時間，但已經有眉目。被問到選擇品牌時的考量，他說：「一路以來最重要的是他們的產品，不止是波衫，加上球拍、球鞋，所有都是場上會影響表現的裝備，要小心揀不同牌子。」他亦特別感謝奧運後，商家以不同形式支援運動員，「如接待處長期放滿來自各界的禮物，相當窩心」，他亦認為就算奧運熱潮會慢慢冷卻，市民仍會繼續觀看運動員比賽，盼以成績回報：「奧運失利後想做回好成績，亦希望在大比賽展示自己的實力出來。」

伍家朗下月中將隨港隊出發丹麥，出戰世巡賽多個歐亞分站，他表示大部分隊友出戰全運，近期訓練人數不足，影響安排和訓練水平，但隨着他們陸續回來，會把握未來一個月備戰。港隊昨在全運單項16強已全部出局，經回港易入境下不需隔離，家朗指部分隊友表現算是令人喜出望外：「我也有看他們數場團體賽，面對隔離21日後再比賽的挑戰，似乎沒太大影響。」他又稱港隊在全運參與的運動員和項目更多，對推廣全港體育發展有很大幫助。

今日活動同場的花樣滑冰前港隊代表馬曉晴表示，自大學畢業由美國回流，因傷已沒全職訓練，現時在演藝事業以外也有擔任滑冰教練，早前帶同學員出戰香港錦標賽。她希望在明年北京冬奧時，能參與電視台旁述工作。

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