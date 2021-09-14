名將掛靴｜36歲丹巴巴亞失業3個月掛靴 滿載精彩回憶感激支持 (21:42)

其他報道：種族平權｜質疑大球會未為維族發聲 前英超兵丹巴巴亞：他們為利益閉眼

丹巴巴亞不少入球仍為球迷津津樂道，包括2014年4月效力車路士時，在英超作客利物浦建功，令紅軍以0：2敗陣，無緣問鼎英超冠軍。丹巴巴亞亦關注維吾爾族人權問題，曾質疑不少球會為利益閉眼，只關注黑人平權。丹巴巴亞在社交網分別上載英語、法語及土耳其語的聲明，除感謝球迷愛戴外，亦難以忘懷球場上的精彩時刻：「除了曾面對的汗水與淚水外，足球只給了我美好的回憶。在入球後球迷的熱情與打氣聲，將永遠保留在我心中。」

丹巴巴亞在法國出身，2005年於法國業餘球會魯昂出道，2007年登陸德甲的賀芬咸打出名堂，4年後轉戰英超加盟韋斯咸，同年獲紐卡素收購，並與同為塞內加爾國腳的柏比斯施斯合作無間，2012/13球季更領軍勇闖歐霸8強，惟不敵賓菲加出局。丹巴巴亞在2014年離隊加盟比錫達斯，曾來華兩度加盟上海申花。2019年，丹巴巴亞加盟巴沙克舒希並領軍出戰歐聯，在分組賽遇上曼聯及巴黎聖日耳門等屢任正選。今年6月，丹巴巴亞以自由身加盟瑞士超聯球會盧加諾，但只曾上陣3次，最終加盟不足3個月並宣布結束球員生涯。

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