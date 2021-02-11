全運｜李慧詩稱決賽失誤已盡力挽救 將攜1金1銅凱旋 李思穎全能梗頸四 (18:02)

全運場地單車項目今午在洛陽煞科，港隊再有已奪爭先賽金牌的李慧詩，在凱林賽（又稱競輪賽）添得一銅。她在最後3圈曾被前車阻擋發力，在終點線前再力壓上海隊的鍾天使摘銅，賽後表示有些微失誤：「決賽確實有一點失誤，沒預過會有兩名運動員一同進攻，已盡力去挽救，拿到第3名已算滿意。」李慧詩上月初於東奧奪得爭先賽銅牌，之後直飛上海隔離，備戰倉促仍在全運連奪1金1銅，將可帶着3面獎牌返港，或會在下月轉戰場地單車世界賽，惟港隊仍需視乎疫情再決定凱旋日期及未來比賽計劃。

至於全運「新丁」李思穎出戰一連4項的女子全能賽，上午戰畢首兩項後原本暫列第3位，但在第3項淘汰賽以第7名完賽，排名跌至第4位，在壓軸一項記分賽只搶得6分，未能反壓其他車手，屈居「梗頸四」，與獎牌擦身而過。港隊中長距離組有梁嘉儒取得男子全能賽銅牌，昨日與梁峻榮合力出戰麥迪遜賽後，因賽會稱需要覆核成績，今日才得知名列第6；他們將轉戰下周五及六上演的公路項目。

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