港超｜東方公布兩「鬥牛兵」加盟 簽前西甲翼鋒杜華利 馬高斯返港落班 (16:13)

31歲的翼鋒杜華利屬港超「超級外援」，在巴塞隆拿青年軍時為兩大西班牙國腳布斯基斯及佐迪艾巴的同期隊友，其後轉到切爾達青年軍，於2009年起獲提拔上一隊效力5季，於2012至2014年兩季在西甲共上陣26場，之後隨侯爾斯卡、盧高、雷加利斯及華歷簡奴征戰西乙，效力華歷簡奴時與現時傑志的西班牙籍中場巴爾拿做隊友，據悉他來港落班與巴爾拿介紹有關。杜華利曾在美職聯的肯薩斯體育會一季，近年轉戰印超的東賓高及泰甲球隊皇家海軍等。

至於東方另一新兵馬高斯為香港球迷所熟悉，這名34歲中場於2018年夏天加盟夢想FC，上陣26場入11球，翌季轉投香港飛馬，效力半季解約，之後返回西班牙先後加盟兩支西乙B球會後，現相隔逾一年半將再次在港超亮相。東方上月初開操時，公布將會簽入3名西班牙籍外援，據悉最後一人為曾效力西乙球會的前鋒，現已抵港，待完成隔離期後將會公布加盟。

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