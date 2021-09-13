全運︱入境隔離無礙李慧詩備戰　劍指明日凱林賽金牌 (19:09)

李慧詩在日前的資格賽以第3名過關，但進入淘汰賽一直未逢敵手，包括決賽兩場都以明顯優勢擊敗上海隊的國手鍾天使，與總教練沈金康賽後一同站上頒獎台。她上月在東奧為港隊壓軸摘銅後未返港，直接飛往內地作21日入境隔離，近日抵達單車館所在的河南洛陽，循序漸進重拾比賽狀態：「因為之前隔離，只是踩了4堂場地課，叫做輕鬆準備今次比賽。今日狀態是比較好的，沒有突然間眼瞓的感覺。」「牛下女車神」又指因為全運的對手比較年輕，賽程亦不算密集，戰術發揮及準備都比較易。

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展望明日，李慧詩亦會伙李海恩出戰前屆奪金的女子凱林賽，稱希望能再取得第一；羅子駿及杜棹熙將角逐男子組賽事。至於一連四項的女子全能賽，港隊則派出李思穎參戰。

另外，羽毛球隊在今屆比賽無緣獎牌，主將李卓耀在男單16強在中段一度犯規，被罰黃牌下，以20：22、21：18、12：21不敵安徽隊代表董天堯。鍾翰霖/柯展聰在男雙不敵由前奧運金牌得主張楠領銜的北京組合，而鍾翰霖其後在混雙伙拍吳芷柔，同樣以大比數不敵廣東組合出局。

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