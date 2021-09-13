英超︱利物浦3球慘勝列斯 小將艾利洛腳踝重創 事後向同病房球童送暖 (18:20)

利物浦今仗憑沙拿、法賓奴泰華利斯及沙迪奧文尼各建一功，以3球大勝列斯聯全取3分，賽後4戰10分續不敗，以得失球差屈居同分的曼聯及車路士排第3。

不過，今季首4場英超3場正選的哈維艾利洛，在59分鐘遭對方的荷蘭籍後衛柏斯高史杜爾克從後鏟跌，其左腳足踝立即變形移位，場面嚇人，並需擔架抬走及即時送院治療。史杜爾克則直接領紅牌驅逐離場。

利物浦領隊高普賽後證實，這名18歲英籍小將的腳踝脫骱移位，並稱會等待對方回歸。艾利洛在送院途中在社交網發布限時動態報平安，高舉姆指稱「要開始康復之路了」，其後撐着拐杖出院，紅軍證實他將於未來數天接受手術。而史杜爾克事後亦在社交網發文致歉，直言無心傷害艾利洛並祝願早日康復。此外，在列斯區內的一名青年球員比賽時肩膊受傷需送院，巧合地分到與艾利洛同一病房，事後其家人發布相片，稱兒子收到艾利洛的比賽球衣及波砵，以鼓勵他早日康復。

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