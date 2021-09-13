美網｜佐高域決戰慘負麥維迪夫　全滿貫夢碎嘆壓力礙發揮 (16:07)

佐高域今晨與麥維迪夫合演應屆澳洲公開賽翻版決賽戲碼，當時前者輕鬆取勝封王，但麥維迪夫相隔近7個月汲取教訓，多次破發令佐高域處於劣勢，第3盤更令對手在兩個發球局失守，最終以直落3盤6：4取勝，職業生涯首奪大滿貫錦標，亦是美網21年來首名俄羅斯籍冠軍得主。

東京奧運無緣奪金的佐高域，是役若取勝仍可包攬年度四大滿貫，追平名將利華成52年來網壇首人，惟最終功虧一簣，也無法超越拿度及費達拿取得第21座大滿貫錦標。這名世界一哥承認近期備受決賽壓力影響，但如今終可放下心頭大石，並感謝球迷支持：「雖然未能奪冠，但感謝你們的支持，這令我非常感動，也是第1次有這樣的感覺。」佐高域亦為今年取得的成就感到自豪，並將從失敗中學習，冀來年捲土重來。

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