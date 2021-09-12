F1｜咸美頓與韋斯塔本相撞齊退賽 列斯亞度偕諾利斯為麥拿侖包辦冠亞 (22:51)

排頭位起步的韋斯塔本甫起步就被列斯亞度追過，其後一直守在第2位；排第4位起步的咸美頓亦只能尾隨另一麥拿侖車手諾利斯。韋斯塔本與咸美頓分別追趕麥拿侖車手，戰至中段戰况突變。紅牛為韋斯塔本換胎時失誤，令他與咸美頓的距離縮短，當咸美頓完成換胎由維修區重返賽道時，兩車遇上齊齊進入首個S彎，兩人互不相讓，韋斯塔本被逼到無路可退，最終兩車碰撞，韋斯塔本的戰車被炒起，壓向咸美頓的戰車，咸美頓駕駛倉附近嚴重損毀，幸halo保護裝置救回一命，兩人雙雙退賽，可自行下車，賽會宣布賽後才審議這次意外。

列斯亞度繼續帶頭，其麥拿侖隊友諾利斯追過法拉利的陸奇尼，令麥拿侖進佔頭兩位，陸奇尼再被佩雷斯及保達斯追過。列斯亞度終在沒有受到太大威脅下勝出，是繼2018年摩納哥站後首個分站冠軍，亦是他轉投麥拿侖後首次踏上頒獎台；諾利斯得亞軍，列斯亞度賽後按傳統，在頒獎台以鞋當杯飲香檳，而佩雷斯雖以第3名衝線，但他被罰5秒後，由另一平治車手保達斯得到季軍。

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