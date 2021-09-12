全運｜梁嘉儒血汗換港隊第一牌 拉傷小腿無大礙 盼奪銅添亞運衝金本錢 (21:46)

梁嘉儒在一連4項的全能賽先贏出捕捉賽，戰畢配速賽及淘汰賽以108分仍並列首位，但在記分賽尾段捲入炒車意外。他隨即重上單車，終以123分總分、3分之微力壓廣東隊車手保住奪銅。首於大型運動會擔起大旗，他確認奪銅後一度痛哭，相片可見膝頭多處擦傷脫皮，但他稱：「膝頭都只是皮外傷，唯一擔心是拉傷小腿肌肉，未知會否影響之後的賽事，要待明天再次檢查。」

3年前的亞運，梁嘉儒與隊友贏得男團追逐賽銀牌，這次全運首於大型運動會贏得個人項目獎牌，隨即放眼明年亞運：「近期狀態與技術都並非在最佳水平，但獎牌是一支強心針，明年便是亞運，希望有了這次經驗，屆時可衝牌甚至奪金。」

港隊明日除有李慧詩衝擊爭先賽金牌，女隊早上亦會在麥迪遜賽衛冕，但難料以奧運拍檔逄瑤及梁寶儀上場，抑或是以逄瑤伙楊倩玉的上屆金牌組合出擊；梁嘉儒亦或會伙梁峻榮轉戰男子麥迪遜賽。

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