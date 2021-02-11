全運｜梁嘉儒全能賽炒車續戰 力保銅牌為港開齋 李慧詩全勝闖8強明衝金 (18:18)

男將梁嘉儒今日出戰場地單車全能賽，早上先於捕捉賽奪得首名，在配速賽第3圈及第22圈率先過終點，合共搶得兩分。他下午再戰淘汰賽及記分賽，在記分賽前以108分並列首位，但戰至尾段捲入炒車意外。他隨即重返單車續戰，最終以123分總分、3分之微力壓廣東隊車手奪銅，北京隊的薛超華及遼寧隊的姜治慧各以128分及127分奪得金、銀牌。港隊上屆憑梁峻榮於此項奪金，如今這名後輩再於同一項目踏上頒獎台。二人尚會合作出戰男子麥迪遜賽，為港衝牌。

而李慧詩昨日先於資格賽及首圈過關，今早在次圈力壓遼寧隊的王麗娟，下午再於12強輕取浙江隊的童夢琦，輕鬆晉級明早展開的8強，再向同日上演的4強及決賽進發。李慧詩的上海隊老對手鍾天使、黑龍江隊的林俊紅，以及鍾天使在東京奧運團體爭先賽的金牌拍檔鮑珊菊，同樣踩進8強，或成李慧詩衝金的攔路虎。

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