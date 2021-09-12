英超｜C朗首戰起孖獲母現場見證 費格遜認促成回巢嘆激動人心 (17:44)

C朗首戰梅開二度助曼聯取得兩連勝，開季4戰3勝1和，力壓同得10分的車路士暫居榜首。重返成名地的C朗，獲母親入場見證打氣，後者在兒子建功後更激動落淚。同樣在現場觀戰的費格遜，亦對愛徒讚不絕口：「這是激動人心的時刻，若當初他（C朗）加盟曼城，將是難以想像的事，所以當時我立刻與球隊管理層溝通，最終轉會相當順利。我知道C朗希望回歸曼聯，最終也是皆大歡喜。」費格遜也坦言像所有球迷一樣期待C朗再為曼聯上陣，慨嘆是偉大的一天。

昔日與C朗在場上並肩作戰、如今以主帥身分領軍的蘇斯克查，則稱C朗加盟改變球隊氣氛：「過去10天C朗加盟後，不少球迷也有所期望，球隊的士氣也變得不同，但他盡了自己的職責，也令所有隊友更專注表現。他對自己有所要求，也對其餘球員有所要求。」蘇帥更坦言從未想過將踢足全場的C朗換走，全因對方只想上陣提升狀態。

另外，C朗的前東家祖雲達斯今晨作客拿玻里，雖有射手艾華路莫拉達先拔頭籌，但被敵衛高列巴尼完場前建功，以1：2敗陣，開季3戰1和2負續不勝。隊長基亞連尼承認球隊狀態低迷，呼籲隊友應忘記C朗的離隊，並是時候邁向新的階段。是役曾與主隊教練史巴列堤爭執的祖雲主帥艾歷尼，則期望球隊可在周三（15日）歐聯分組賽首戰作客馬模時反彈。

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