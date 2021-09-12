美網｜18歲拉度簡露封后締傳奇 英女王撰文恭賀讚啟發網球壇 (16:13)

拉度簡露在今屆美網盡展黑馬本色，自外圍賽起步便屢挫強敵，當中包括東京奧運金牌得主賓絲等好手。決賽面對同樣為新人的19歲加拿大籍好手費蘭迪絲，終彌補早前在溫網出局的遺憾，以6：4、6：3取勝，今屆賽事以不失一盤十連勝姿態封后。這名羅馬尼亞與中國混血兒除打破英籍女球手近半世紀的大滿貫錦標荒外，亦是繼比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲後，21年來首名在美網外圍賽起步而封后的球手。

拉度簡露3個月前世界排名為第338位，但在美網封后將躍升至第23位，成為英國「一姐」後名利雙收，除獲得250萬美元（約1944萬港元）的冠軍獎金，英國傳媒亦指她已獲不少贊助商青睞，賽後罕有獲英女王伊利沙伯二世撰文恭賀：「我由衷祝賀你在美網奪冠，在這年紀來說實在是非凡的成就，也印證你的付出和奮鬥，毫無疑問你和費蘭迪絲的表現將啟發下一代的網球手。」與拉度簡露同為移民後代的費蘭迪絲雖落敗，但也感謝主場球迷支持，適逢「911」20周年，她稱期望可像紐約市在恐襲發生後自強不息。

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