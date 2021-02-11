美網｜17歲黃澤林青年組男雙封王 寫港大滿貫紀錄 為疫下重返球場感恩 (13:14)

黃澤林今日伙拍Max Westphal出戰美網青年組男雙決賽，以盤數6：3拔頭籌後，遭烏克蘭及保加利亞的跨國組合以7：5扳平。不過，這對港法拍擋戰至決勝盤仍以10：1擊退對手，齊齊捧起獎盃。香港在1983年有希麗敏贏得溫布頓錦標賽青年組女雙冠軍，成為首個贏得青少年大滿貫港人，吳繩祖及夏里熟亦於1985年的溫網打入青年組男雙4強，如今黃澤林既成美網青少年奪冠的首名港將，更是首個捧起青少年大滿貫獎盃的香港男將。

17歲的黃澤林數年前曾奪Junior Orange Bowl，當時寫下歷史後被譽為港網壇新希望，惟之後疫情來襲，他甚少出征機會，如今終獲安排教練同行。他稱：「感激家人及球迷在港的支持，連續5場打到搶十，這個星期的對手都很強，很高興能贏出今仗。感恩香港網球總會派出教練，在過去3個月與我同行，助我重返球場。」

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