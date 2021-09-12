英超︱C朗回歸首擊梅開二度 助曼聯炒紐卡素 趁熱刺慘敗升榜首 (00:10)

C朗在上月底落實重返曼聯及經過國際賽周，球迷等待了兩周終於見證這名36歲葡萄牙隊球星重披紅魔球衣，在奧脫福球場正選迎戰紐卡素，亦是他相隔12年零118天再次在英超上陣，打破第二度在英超上陣的最長相隔時間紀錄。其餘「擔正」還有兩大新兵華拉尼及查頓辛祖；改穿21號球衣的射手卡雲尼則賽前受傷未列大軍名單。

作為C朗重返曼聯首擊，恩師費格遜及班主格拉沙家族都有做座上客，場內眾多球迷穿上印有C朗曼聯7號球衣助興，也遍佈英文「歡迎回家」等紙牌。不過，有英國女權組織租用飛機懸掛橫額，寫上支持一名聲稱曾被C朗性侵的女性名字，比賽期間在球場上空飛過。

C朗首仗任正中鋒，以36歲零218天暫成今季英超第二年長的上陣球員，今仗亦很快入局，在前場一時移後參與組織進攻，一時游走兩邊與隊友配合，但在首10分鐘兩次禁區起腳都未中龍，反而曼聯首兩次威脅攻門，是來自中堅華拉尼的角球頭槌，以及般奴費南迪斯的遠射僅柱邊出界。

上半場形成攻防戰，紐卡素囤兵後場，由快馬辛特麥斯明為首的多次反擊亦具威脅。C朗於38分鐘在右路殺入禁區數下插花後起腳，再次省中敵衛未能中龍後，戰至上半場補時階段，他終把握門將費迪活特文撲出格連活特的射門不遠，在門前補射打破僵局，在奧脫福球場展示招牌慶祝動作，替紅魔半場領先1：0。

紐卡素在56分鐘一次快速反擊，由右翼衛查維文基路後上攻門扳平，但6分鐘後左閘勞基梳爾策動反擊直線傳予C朗，這名36歲球星擺脫敵衛力壓下起腳射門，射破費迪活特文「大細龍門」，梅開二度助紅魔再領先，加上般奴完場前勁射及後備入替的連格埋齋，終大勝4：1。

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另邊廂，季前被視為降班熱門的水晶宮，在新帥韋拉麾下打出代表作，憑新兵奧辛尼艾度亞迪梅開二度，爆冷在主場3：0大勝熱刺，令今季英超來到第4輪已無全勝之師。熱刺鄰會阿仙奴則在榜尾大戰終開齋，憑奧巴美揚的入球以1：0小勝諾域治。熱刺賽後遭贏波的曼市雙雄趕過；曼聯以4戰10分，在韋斯咸作客0：0悶和修咸頓後暫升上榜首。曼城作客憑貝拿度施華奠勝，以1：0小勝李斯特城，4戰9分升上次席。

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