港超｜丹恩奴域助傑志絕殺 慈善賽挫理文 金東進領軍首擊開齋忘形慶祝 (20:52)

相隔逾兩個月，本地再次有港超球隊上場，由藍鳥與理文合演慈善賽，慶祝傑志創會90周年。傑志今仗正選派出兩名從愉園來投的新兵查理史葛及潘沛軒，丹恩奴域先列後備，面對有顏樂楓及李康廉因傷缺陣的理文，「藍鳥」於開賽6分鐘先開紀錄，任右翼的潘沛軒接應隊長黃洋的長傳突破越位，快理文門將袁皓俊一步挑射破網，首次為傑志上陣即建功。半場期間，傑志找來現效力標準流浪的傑志兩大舊將林嘉緯及盧均宜在場邊分享點滴。

理文於換邊後4分鐘由鄭兆均妙射扳平，及後賽事膠着，正當以為法定時間打和要互射12碼，傑志在補時階段一次連番攻勢，終由後備入替僅24分鐘的丹恩奴域攻破大門，以2：1絕殺理文，捧走獎盃及10萬元獎金；兩隊將於下周六菁英盃開鑼首輪再次相遇。

傑志絕殺一刻，暫代主帥金東進等教練團成員跑到場邊與球員慶祝，金東進更興奮得跳起，與同為韓職舊將的丹恩貼頭攬頸，表現激動。這名39歲韓國隊名宿稱，在最後後一刻入球，難以控制自己留在後備席，想立即跟球員一起慶祝。40歲的丹恩奴域取得歸隊後首個入球，又稱從金東進的反應，引證雙方並非視今仗為友賽：「我高興看到金（東進）的反應，教練的激情可感染球隊，希望今季他可以再接再厲（參與慶祝）。」

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