美網︱佐高域闖決賽爭金滿貫 當生涯最後一仗 麥維迪夫自認體力佔優 (20:01)

佐高域與薩維利夫今仗打得緊湊,在第3盤第10局更打出一球53板來回,由薩維利夫正手得分作結,但這名德籍4號種子此局仍被破發,成勝負關鍵。佐高域乘對手全場31次上網只贏19分,末段體力不繼下,以4:6、6:2、6:4、4:6、6:2險勝,報回東京奧運4強一敗之仇,今年4次打足5盤均全勝。

佐高域今年先後贏出澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓錦標賽,累積20項大滿貫男單冠軍,追平宿敵拿度及費達拿。對於要超越二人,並且成為自1969年的名宿利華後,首個單年橫掃四大滿貫的男球手,他說:「我知很多人都想我就此回應,但其實沒什麼可說。現在只餘一場波,我會全副精神投入,以生涯最後一仗看待。」佐高域亦追平費達拿31次打入大滿貫決賽的紀錄,第9次爭美網則超越森柏斯與蘭度的公開賽年代最佳。

俄將麥維迪夫則在另一場4強次盤遇上考驗,仍以6:4、7:5、6:2淘汰加拿大籍的4強新丁艾利亞施米。他對佐高域的往績處劣勢,包括年初在澳網決賽3盤只取9局,遭佐高域在兩小時內解決。然而,今屆美網只失一盤的麥維迪夫,比賽時間較佐高域少三分一,認為自己有體能優勢:「我很高興可省卻不少氣力,因為很難有人早階段打5盤而最終可奪標,還記得前年我首次入決賽,第2圈已試過打到抽筋。」

相關報道:美網|黃澤林伙法國球手闖青年組男雙決賽 大滿貫香港第一人

另外,男雙決賽今晨上演,英美組合沙斯貝利及拉姆繼去年澳網後,再奪大滿貫錦標,沙斯貝利明晨改拍女將嘉捷爭混雙冠軍;東道主17歲女將Robin Montgomery則連續打入青年組女單及女雙決賽。

相關報道:美網︱拉度簡露外圍賽起9連勝創歷史 周日與費蘭迪絲首演大滿貫非種子決賽

其他報道:英超︱C朗回家曼聯波衫字章供不應求 波衫舖老闆:入行11年首遇這情况

A 53-SHOT RALLY 🤯



Simply amazing tennis by Djokovic and Zverev in the #USOpen semifinal. pic.twitter.com/NqvSAsYMV5— SportsCenter (@SportsCenter) September 11, 2021