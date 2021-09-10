港超︱傑志明午辦創會90周年慈善賽對理文 金東進領軍初試啼聲 (22:15)

傑志vs.理文 周六下午17：30 旺角大球場開賽 票價：$120/50

這場慈善賽為慶賀傑志創會90周年，賽事收入扣除成本後將全數撥捐傑志慈善有限公司，用作舉辦公益活動。兩隊職球員上周六亦到旺角一間社企餐廳包裝飯盒及製月餅，派發予區內長者送暖。賽事兩隊最多可派4名外援上陣，若法定時間打和將即時互射12碼分勝負，勝方將獲10萬港元獎金。據悉半場期間，將安排現效力標準流浪的兩大傑志名將林嘉緯及盧均宜亮相。兩隊今仗都會穿上特別版球衣上陣，傑志款式胸口印有創會90周年紀念徽章及贊助商改為「傑志慈善」的英文印字。理文將會穿銀灰色的新第二作客球衣，是球會創會5周年的特別版球衣，後領位置印有5th anniversary 字樣。

傑志功勳主帥朱志光在新一季上半季專注足球總監青訓工作，上半季由助教金東進暫代主教練。今仗將是這名39歲韓國隊名宿首場領軍的正式賽事，他稱這場賽事作為慶賀傑志創會90周年，對球會還是球迷均重要：「我希望賽事可令包括球迷在內的所有傑志成員都能夠享受其中。」藍鳥今季從愉園簽入小將潘沛軒及入選上季最佳陣容的前曼聯青訓中場查理史葛，上季香港足球先生「黑山伊巴」丹恩奴域上周五歸隊並已復操，有望今仗上陣。在慈善賽一周後，傑志將於菁英盃再鬥理文，金東進稱在多名主力較遲歸隊需時提升狀態下，未來兩鬥理文都會給青年球員機會展示實力。

上季港超季軍理文預定下月20日作客亞協盃跨區決賽。理文今季有港足入籍中場迪高來投，新簽入的巴西籍前鋒未完成簽證手續，料本月底才抵港。理文主教練陳曉明表示，感謝傑志邀請比賽，在季前有一場正式賽事準備球季：「傑志是上季港超冠軍，實力毋庸置疑，今仗賽果和表現好壞，都直接影響球員新一季的信心，同時也可作為檢討有何改進。」他透露，仍有傷在身的中場顏樂楓及翼鋒李康廉或要避戰，較遲歸隊的韓籍翼鋒金承龍則可趕及候命。理文季前踢了兩場友賽，分別以0：2不敵冠忠南區及2：2打和東方龍獅，陳曉明認球隊狀態未入佳境，但指主力陣容除了新加盟的迪高均屬原有班底，大大減少磨合時間。

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