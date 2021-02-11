英超︱C朗回家曼聯波衫字章供不應求 波衫舖老闆:入行11年首遇這情况 (20:52)

旺角波衫舖「Ball3shop」老闆阿樂表示，由C朗於上月27日晚落實重返曼聯，翌日開舖已有10多人在門外排隊買衫，到上周五凌晨落實重披7號後，本地波衫舖已做到無停手，過去兩周他累計有300至400件C朗曼聯球衣訂單：「初時未公布C朗着哪個號碼時，已有十多名客人心急印定7號，到落實着7號後，過去一星期我接近親手印了200至300件C朗7號。大家都好渴望開波前擁有這件球衣，趕住買來着住睇C朗回歸首戰，亦有部分過去少買波衫的球迷，都話要買返件留念。」

阿樂從事波衫零售業已11年及開舖6年，亦首次遇上曼聯球衣及英超字章在季初已供不應求：「曼聯波衫多年來最多季尾或打入盃賽決賽前才會斷碼，但現在歐聯都未開鑼，只踢了3場英超已周圍無貨，原先預一季的百多件現貨，一日半已清哂，結果要貴少少從外國返貨，亦印到現時香港波衫舖同業的英超字章都所剩無幾，連供應商的貨倉都唔夠貨。現在就算不是印曼聯衫，客人要印阿仙奴或利物浦的波衫，都未必有足夠英超字，除非字母不涉及Ronaldo和7號。」

阿樂本身也是曼聯死忠，在C朗此前傳會加盟曼聯的宿敵曼城時，曾在波衫舖專頁發文稱「將不會有任何曼城C朗嘅產品發售」，對於此事他笑說：「如果C朗去曼城，我可能會一路印一路唔開心，感覺怪怪地，可能索性關舖兩星期當休息算。現在皆大歡喜，聽了很多年C朗回家終於成事，是開心的忙。」

過去兩個月由歐洲國家盃到兩大球王美斯及C朗先後轉會，刺激了波衫舖的銷情。阿樂稱也反映C朗重返曼聯比美斯加盟巴黎聖日耳門（PSG）更震撼：「C朗回家比美斯離開巴塞隆拿的話題大很多，像我們過去一個月有百多件美斯的PSG球衣訂單，但C朗是有300至400件，最近更是10個印C朗只有1個買美斯波衫。今個夏天可能只是賣C朗和美斯波衫都已足夠。」

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