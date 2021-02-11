美網︱拉度簡露外圍賽起9連勝創歷史 周日與費蘭迪絲首演大滿貫非種子決賽 (15:27)

拉度簡露今屆首次在當地晚間時段比賽，今仗早段需時適應，但連救7次破發分，加上全場只得17次無壓力犯錯，少17號種子莎嘉里近半，終直落兩盤6：1、6：4擊敗對方，賽後表示：「我知自己有能力打出這水平的網球，但無想過是可持續多過兩盤。」她自外圍賽起，9場一盤不失，成為近44年來首位打入大滿貫決賽的英國女球員，無論後日成績如何，世界排名都會由現時的150位，躍進至前50，取代師姐干達，在下周成為英國新一姐。

日前度過19歲生日的費蘭迪絲，在另一場女單4強同樣多次解救破發分，失誤較少下，以7：6、4：6、6：4擊敗2號種子莎芭倫卡。連續4圈打足3盤，加上在女雙第3圈才出局，令這名加拿大球手的累積比賽時間，較拉度簡露多近7小時。後日的決賽亦會是自「細威」莎蓮娜威廉絲於1999年美網擊敗軒芝絲後，最年輕的大滿貫決賽對決。兩名新星的勝方將成為公開賽年代僅第7名非種子冠軍，她們在3年前曾在溫布頓錦標賽及法國公開賽青年組交手，各勝一次。

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