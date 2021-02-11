美網｜18歲英少女拉度簡露一盤不失闖4強 需改回程機票笑稱幸福煩惱（附精華） (19:12)

18歲英籍網壇新星拉度簡露，今晨（9日）在美國公開賽女單8強延續神奇之旅，面對今夏東京奧運奪金的瑞士籍好手賓絲，續以一盤未失佳態取勝，將與希臘籍的莎嘉里爭奪決賽席位，令美網4強齊集從未晉級大滿貫決賽的球手。拉度簡露與昨日晉級的另一小將莉拉費蘭迪絲互相輝映，今日賽後笑說預訂的回程機票是在外圍賽結束後，如今需面對更改行程，成為「幸福煩惱」。
拉度簡露今仗面對11號種子賓絲，是她首次與世界排名前40位的球手對碰。然而這名羅馬尼亞與中國混血兒多次利用反手抽擊優勢，令賓絲處於下風，最終僅花81分鐘便以6：3及6：4取勝，晉級過程繼續一盤不失。世界排名150位的拉度簡露，從外圍賽起步晉級4強創美網先河，按四大滿貫計則是史上第4人。在美網史上，此前只有兩名世界排名100以外的球手曾晉級4強，分別是已退役的名宿金夫人，及在2009年封后的比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲。
拉度簡露將在4強面對淘汰彼絲高娃的莎嘉里，距大滿貫冠軍餘兩仗，有望成為自男將梅利後，9年來首名英籍大滿貫得主，卻笑言面對「幸福煩惱」：「我出發前預訂的機票是在外圍賽後，沒想到會晉級4強，當然這是開心的事。」
而力爭金滿貫的世界一哥佐高域，在男單8強面對今屆溫網決賽意大利籍對手貝列天尼，首盤雖以5：7落敗，但以6：2、6：2及6：3反勝，4強將面對4號種子阿歷山大薩維利夫。
其他報道：世盃外｜英格蘭五連勝斷纜 25年來首無換人 修夫基反駁控制戰局不用改變
其他報道：陝西全運｜攀石男將歐智鋒任港持旗手 李慧詩曹星如明日登場
相關字詞﹕網球 美網 拉度簡露 美國網球公開賽 女單 大滿貫 莎嘉里 東京奧運 冠軍 金牌 18歲 4強 決賽 8強 賓絲 體育 編輯推介