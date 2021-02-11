世盃外｜英格蘭五連勝斷纜 25年來首無換人 修夫基反駁控制戰局不用改變 (18:06)

英格蘭隊此役更換上場世盃外大勝安道爾的正選陣容，於72分鐘始由箭頭哈利卡尼射入遠程炮。今仗被英軍中堅哈利馬古尼緊盯的波蘭隊前鋒羅拔利雲度夫斯基，於補時階段左路傳中予中場施文斯基勁頂破網扳平完場。英軍在I組6戰5勝1和得16分，阿爾巴尼亞隊在主場以5：0大勝聖馬力諾隊後，則以4分落後三獅居次，得11分的波蘭隊跌落第3。

英軍自1996年歐洲國家盃4強被德國隊淘汰後，首次沒有換人，令修夫基被批評是導致英軍連勝斷纜的原因之一，他回應道：「我們表現不錯，球員後備上陣也不代表會有好表現。己隊下半場控制戰局，為什麼要破壞它？若要抨擊，應是己隊創造的致命埋門，以及球員在敵軍禁區內人數不夠多。」惟英軍過去兩場世盃外，同以4：0大勝安道爾隊及匈牙利隊期間均處於上風，卻各有3次調動。

此外，第64次為英軍披甲的哈利卡尼已取得41個國際賽入球，趕過名宿奧雲成為隊史第5射手，暫以12球落留後隊史「入球王」朗尼。

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