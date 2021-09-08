世盃外︱武磊感慨遇日本球員結隊返歐 李鐵為中日戰排陣辯護 (19:10)

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國足入籍兵洛國富及阿蘭近兩場都先列後備，球隊表現在兩人入替後始有起色，仍繼上仗吞澳洲隊3蛋後，再次無攻門中目標。中國傳媒亦對前一仗表現不俗的韋世豪落選而感到意外，稱這名鋒將非因傷缺陣。各種質疑都指向兩周前才簽5年合約、坐正主帥一職的李鐵。後者認兩軍實力有差距，稱球員已執行到戰術要求，又為用人布陣解釋：「中國隊內沒有主力替補之分，我只會根據比賽狀態和要求來決定誰上場。今天無論主力、替補都非常努力，我對球員的拼勁很滿意。」

中超仍未公布下半季賽程，中國隊大軍昨轉抵阿聯酋，備戰下月中立場對越南隊及作客沙特阿拉伯隊兩輪比賽，李鐵希望球員能調整狀態。

外流的射手武磊則返回西甲球會愛斯賓奴，預計3周後不會在聯賽隨隊鬥皇家馬德里，而是提前會合國家隊。他上載照片，表示在卡塔爾的機場偶遇多名日本隊外流球員，並寫道：「在我旁邊，日本隊幾乎全隊球員準備返歐洲的球會，真的很感觸！我們和亞洲強隊的差距確實很大，正視差距！絕不虛度每一天！」

日本隊今期大軍有16名旅歐球員，但兩輪比賽表現遠遜外間期望。對於被指對中國隊贏得少，中場柴崎岳稱是球隊為了減少誤傳導致攻守交換，放棄不少突擊機會。日本隊是役亦有近况大勇的古橋亨梧受傷，另一翼鋒伊東純也則會在下場作客沙特時停賽，但料南野拓實、淺野拓磨等可歸隊。主帥森保一因日本入境隔離問題，未來一個月都會在歐洲考察其他球員，後起球員如三笘薰、奧川雅也等都有機會在下月首次代表大國腳。

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