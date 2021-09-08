英超｜巴西隊8將國際賽不獲放行 遭禁賽5天 傳英球壇斡旋尋解決辦法 (22:17)

英國《每日郵報》報道，英超執行總裁馬斯達斯去信受影響球隊，表示有望周末前解決問題，希望各球會在議題上團結，意味相關球員有可能獲撤停賽令。

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巴西隊在剛結束的世界盃南美洲區外圍賽，因8名效力英超球會的球員不獲放行而未能徵召他們入隊。該國足協引用國際足協（FIFA）條例，禁止他們在周末的英超上陣，5天禁賽期涵蓋下周展開的歐聯分組賽首戰，曼城、曼聯及利物浦均受影響。

按FIFA條例規定，任何球員拒向國家隊報到將被禁賽5天。由於英國將巴西列為疫情紅色風險地區，有8將未獲球會放行，包括曼聯的費特洛迪古斯、利物浦的羅拔圖法明奴、法賓奴泰華利斯、艾利臣比加、車路士的堤亞高施華、曼城的艾達臣摩拉斯及加比爾捷西斯，以及列斯聯的拉芬夏比洛尼。愛華頓射手李察利臣據報今夏曾為巴西隊出戰東京奧運，因此破例未有被巴西足協納入禁賽名單。效力狼隊的墨西哥隊前鋒魯爾占美尼斯，以及紐卡素的巴拉圭國腳米基爾阿米朗同樣違例，亦被罰禁賽5天。

另外，今季宣布重返曼聯的C朗，在周二（7日）完成隔離後隨即前往卡靈頓訓練基地，參與回巢後首課操練。這名36歲葡萄牙國腳先與昔日戰友蘇斯克查閒聊，隨後與桑馬達等隊友復操，並在社交網上載照片，大讚球隊氛圍正面。C朗的前東家祖雲達斯則在疫情下收入大減，據網站Calcio e Finanza報道，祖雲在2020/21財政年度錄得約1.9億歐元（約17.4億港元）赤字，為上年度的一倍。

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