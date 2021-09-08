美網｜19歲加籍少女闖4強平舒娃紀錄 屢當巨人殺手笑稱靠楓糖 (17:22)

莉拉費蘭迪絲今晨於8強先以6：3響頭炮，5號種子、烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜緊接以6：3扳平，雙方在決勝盤激戰至搶七，終由年輕7歲的費蘭迪絲以7：6奠勝，賽後一刻似是難以置信地跪在地上，良久才站起來與前輩握手。周一慶祝19歲生日的她，自第3圈起連挫大坂直美、姬爾芭，上仗取勝後被問及成功之道，笑說全靠自幼愛吃楓糖，又乘機推銷這個家鄉名物。她今晨淘汰絲慧杜蓮娜後，成為自俄籍退役名將舒拉寶娃後，2005年來最年輕的美網女單4強人馬。

女單世界排名73位的她今仗在10個破發機會，把握其中4個奠定勝局，亦是連續3場苦戰3盤而勝。這次再談及取勝關鍵，她表示必須時刻相信自己：「我只在想要相信自己，無論贏或是輸，我都對自己說信任自己的打法。不過，老實說我很緊張，難以形容當下感受，整場比賽都在努力執行教練所說。」莉拉費蘭迪絲父親兼任教練，但今次大滿貫未有親自督師，將繼續在家鄉遙控指導女兒，助她與2號種子、白俄羅斯籍球手莎芭倫卡，爭奪決賽席位。

費蘭迪絲的21歲同胞艾利亞施米（Felix Aguer Aliassime），今晨亦在男單8強以6：3拔頭籌，次盤領先3：1之際，18歲西班牙籍對手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退賽。艾利亞施米同樣首闖4強，將惡鬥2號種子、丹尼麥維迪夫。

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