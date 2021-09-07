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世盃外︱中日戰用人保守 李鐵賽前遭網民聲討 韓國缺孫興慜仍小勝開齋 (22:24)

世界盃亞洲區外圍賽中日大戰今晚（7日）上演，首戰慘敗的中國隊（國足）如賽前報道，起用多名後防球員打算主守。惟上仗對澳洲隊表現不俗的鋒將韋世豪落選比賽名單，則令主帥李鐵遭網民洗版式批評，中國傳媒亦對此感到意外，稱他非因傷缺陣。日本隊則有中堅富安健洋及翼鋒久保建英兩大主力復任正選，避免繼上仗對阿曼隊後遭逢連敗。

同處亞洲世盃外第3圈B組、今輪較早出賽的澳洲隊，則憑後衛賴恩格蘭完半場前頂入個人首個國際賽入球，以1：0小勝越南隊，兩戰全勝，領先凌晨交手的沙特阿拉伯隊及阿曼隊3分。

A組的韓國隊今日公布隊長孫興慜因小腿微傷退隊，對黎巴嫩隊一仗即使控球率逾七成，要到60分鐘才由前鋒黃義助助攻另一後備兵權昶勳，攻入全場唯一入球。「太極虎」暫以4分排A組榜首，但勢會被凌晨對陣的伊朗隊或伊拉克隊趕過，阿聯酋隊則會鬥敘利亞隊。

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