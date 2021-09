世盃外︱中日戰用人保守 李鐵賽前遭網民聲討 韓國缺孫興慜仍小勝開齋 (22:24)

同處亞洲世盃外第3圈B組、今輪較早出賽的澳洲隊,則憑後衛賴恩格蘭完半場前頂入個人首個國際賽入球,以1:0小勝越南隊,兩戰全勝,領先凌晨交手的沙特阿拉伯隊及阿曼隊3分。

A組的韓國隊今日公布隊長孫興慜因小腿微傷退隊,對黎巴嫩隊一仗即使控球率逾七成,要到60分鐘才由前鋒黃義助助攻另一後備兵權昶勳,攻入全場唯一入球。「太極虎」暫以4分排A組榜首,但勢會被凌晨對陣的伊朗隊或伊拉克隊趕過,阿聯酋隊則會鬥敘利亞隊。

📋 LINE UPS | 🇨🇳 China vs Japan 🇯🇵



Here's how China & Japan line up ahead of their #AsianQualifiers Group B encounter in Doha with both sides in search of their first win in the Final Round! #CHNvJPN pic.twitter.com/zDh8jCY3s5— #AsianCup2023 (@afcasiancup) September 7, 2021