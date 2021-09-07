世盃外｜巴西衛生官員塞車遲到 致南美大戰腰斬 4阿根廷兵赴克國隔離 (20:32)

這場世盃外榜首大戰開賽6分鐘，巴西衛生部官員與警方突然衝入場，勒令違反防疫規定的4名阿根廷國腳離開，最終比賽腰斬；涉事的球員是阿士東維拉的達安馬天尼斯、貝安迪亞、熱刺的盧施素及基斯甸羅美路。巴西傳媒今日指出，若非塞車耽誤了巴西衛生部官員的時間，這宗被國際足協（FIFA）會長恩范天奴批評是瘋狂的事件便不會發生。

巴西衛生部官員強調早在此役上演前一天，已通知上述4名球員不准離開酒店，並已告訴南美足協、巴西及阿根廷足總，不能舉行這場比賽。FIFA已就事件展開調查，兩國足總需在6日內提交證供申辯。

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據報涉事的4名球員在阿根廷大使介入下避過被拘留，已即時返回祖國，再被安排飛赴被英國列入「綠色警示」的克羅地亞，隔離10日期間可離開酒店單獨練習。若他們由「紅色警示」國家阿根廷離開，便須在酒店內隔離10天。由於盧施素、基斯甸羅美路，以及哥倫比亞國腳達雲臣山齊士，均是未經熱刺批准下返回各自的祖國，勢遭秋後算帳。

此外，美國國腳韋斯頓麥堅尼也因違反防疫指引，已被遣返祖雲達斯，無緣兩場世盃中北美美洲區外圍賽。他事後雖道歉，但據報「斑馬兵」亦甚為不滿這名23歲中場的行為，勢予處分。

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