港超｜南區簽10新兵爭前四 鄭兆聰回巢任技術總監 借將鄭展龍冀破入球荒 (15:43)

南區上季港超排第5，新季縱有陳廣豪、劉浩霖、林樂勤、陳港斌、許宏鋒及林柱機等將約滿離隊，中堅比圖退役改任助教，球隊隨即羅致10名新兵，包括向傑志借用鄭展龍及簽入鞠盈智、從東方龍獅及愉園羅致翟廷峯、杜度、盧斯安奴及簡嘉亨等，還有鄭兆聰回巢任技術總監及范俊業任門將教練，陣容更見完整。領隊貝可泓確認，球隊的菁英盃適齡小將有限，未能向港超新軍香港U23借兵。

鄭兆聰相隔一季重返南區，他期望以經驗協助球隊，新崗位將是高層與球隊的橋樑，匯報訓練和比賽情况及組軍意見等，強調訓練戰術及臨場調動仍由主帥列文及貝可泓主理，他亦會跟二人保持良好溝通，期望球隊汲取上季經驗，為球迷帶來驚喜。

受疫情等因素影響，近年本地球市欠佳，南區會長黃良柏承認，其巴士業務亦受疫情影響，新一季公司不再贊助南區，改為以個人名義聯同生意伙伴出資繼續支持，但新季隊名不變，今季班費約800萬元內，期望成績比上季進步：「我很熱愛足球，過去5、6年參與贊助南區足球，見證很多球員在比賽用心盡力，令我很欣慰，希望以我少少能力支持南區在本地球圈發展落去。」

南區主席陳文俊稱，球隊今季目標排名在「上半版」（前四）：「應該贏的就贏，即使輸都要踢得好睇。」對於多名新兵，他稱簽入兩名外援盧斯安奴及杜度，是針對解決中堅位置問題，而翟廷峯可任左、右閘也令調動更為靈活。

23歲港腳鄭展龍今季第二度離開傑志外借，他在2017年外借夢想FC半季，上陣14場入2球，今季借至南區設特別條款，上陣時間愈多借用費愈低，他稱目標是爭取更多上陣機會和打破入球荒：「就算不說借用條款，我這年紀比賽愈多才可進步愈快，希望管理好身體，踢足全季。上季在傑志未能入球，希望今季打破入球荒。」3名南區門將在拜神儀式後，在香港仔運動場兩邊龍門，拿着肥豬肉抹龍門框，祈求新季比賽把守大門順利。不過，門將謝德謙因右手手指骨裂缺陣2至3個月，季初菁英盃料由19歲門將伍瑋謙把關。

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