C朗於2018年夏天由皇家馬德里加盟祖雲達斯，過去3季為這間意甲老牌球會帶來巨大宣傳和收益。祖雲達斯亞太區辦公室董事總經理Federico Palomba接受本地多間傳媒訪問時表示，C朗這3年前來為球會上下帶來「令人興奮的旅程」，但球會到達一個階段時是需要改變繼續向前：「從展覽中可見，祖雲達斯歷史上有很多球星都曾效力過，巴治奧、迪比亞路、施丹、尼維特、伊巴謙莫域、派路、保方等等。球星來來往往就是足球一部分，但祖雲不會受打擊，仍然會繼續爭冠。」

祖雲於2016年夏天曾訪港友賽南華，3年前出任亞太區總經理的Federico稱，疫情下使這支意甲勁旅未能再訪港，故今次首在港舉辦獎盃展覽及設官方期間限定商店，盼讓球迷看到「斑馬軍團」另一面：「我們在亞太區擁有1.85億球迷，相當重視亞洲市場。我們擁有輝煌歷史，未來亦會革新，目標不只是一間成功球會，而是包含其他產業的品牌，例如時裝或設計，藉以吸納一些本身不看足球人士成為球迷。」

「祖雲達斯體驗」展覽今起至下月3日於時代廣場舉行，展出由祖雲達斯博物館借出的歐聯及意甲冠軍等獎盃，並重現主場安聯球場的更衣室一角於展覽內。同時在商場開設祖雲達斯期間限定商店至下月24日，出售今季球衣、球會時裝及紀念品等。

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