世盃外︱意軍破不敗世界紀錄 意媒不滿僅和瑞士 文仙尼：11月再交手定生死 (17:45)

意軍自2018年9月首屆歐洲國家聯賽不敵葡萄牙隊後，36場取29勝7和，打破與巴西隊（1993至96年）及西班牙隊（2007至09年）共同保持的男子國際賽不敗紀錄，不過連同歐洲國家盃最後兩場12碼險勝，已法定時間四連和。主帥文仙尼帶隊接近4年以來，僅第3次未能入球，賽後承認對手瑞士在世盃外C組踢少兩場，只落後4分，11月次循環對賽成直接出線決賽周的關鍵。

在佐真奴今仗宴客前，意軍亦有恩莫比尼及杜文尼高貝拉迪單刀被擋，多份體育報章都指紀錄未能掩蓋球隊屢屢失機，文仙尼賽後稱與上仗賽和保加利亞的感覺一樣：「球員都有疲態，（後日主場迎戰立陶宛）一定會輪換。」

B組的西班牙憑華倫西亞雙星荷西加耶、卡路士蘇拿及現轉會至曼城的費倫托利斯上半場入球，加上沙拉比亞埋齋，主場4：0大勝格魯吉亞，1分反超本周輪空後踢少兩場的瑞典隊。

世界第一的比利時在E組主場贈捷克3蛋，正選開紀錄的前鋒盧卡古第100次國際賽上陣，另一主將夏薩特亦有入球。同組的威爾斯有隊長加里夫巴利連中三元，作客絕殺白俄羅斯，爭次名佔優。

英格蘭翼鋒連格梅開二度，近3年首次國際賽入球，助球隊主場4球淨勝弱旅安道爾，在I組5戰全勝；德國亦有卻奧斯破入球荒，大勝亞美尼亞6：0後，從對方手上搶回J組榜首位置。

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